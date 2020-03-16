МСП Банк поддержал производителя светотехники для взрывоопасных зон

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП оказал финансовую поддержку производителю осветительного оборудования для взрывоопасных зон из города Гагарин Смоленской области, сообщает пресс-служба МСП Банка.

МСП Банк открыл компании "Электролуч" кредит на сумму 25 миллионов рублей по ставке 8,5% годовых на три года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП и поручительством Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства.

Общий объём инвестиций МСП Банка в развитие предприятия составил 128 миллионов рублей. Финансирование направлено на закупку материалов, сырья, компонентов, а также приобретение дополнительного оборудования для увеличения объёма выпуска взрывозащищенных светодиодных светильников нового поколения. Основной объем продукции предприятия будет направлен на экспорт, отмечается в сообщении.