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На востоке Чехии закрыли два города и 19 сел из-за коронавируса
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РИА Новости

На востоке Чехии закрыли два города и 19 сел из-за коронавируса

11:49 16.03.2020 (обновлено: 12:07 16.03.2020)
2023
© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. В Оломоуцком крае на востоке Чехии в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом в понедельник закрыты на 14 дней для въезда и выезда граждан города Литовел и Уничов, а также 20 сел, сообщил журналистам на пресс-конференции гейтман (глава) Оломоуцкого края Ладислав Оклештек после заседания местного совбеза.
"Закрытие данных населенных пунктов вызвано быстрым и широким распространением в регионе заболеваний коронавирусом, на утро понедельника зарегистрировано 33 таких случая. Запрещено передвижение людей внутри этих населенных пунктов, за исключением посещения места работы, а также продовольственных магазинов и аптек", - сказал Оклештек.
По словам гейтмана, закрытые населенные пункты будут обеспечены всеми необходимыми товарами, от продовольствия до лекарств. На въездах в данные города и села дежурят патрули полиции, контролирующие ситуацию. Как сообщил в понедельник журналистам глава минздрава Адам Войтех, всего в Чехии на утро этого дня зафиксировано 298 случаев заболеваний коронавирусом.
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