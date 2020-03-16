На востоке Чехии закрыли два города и 19 сел из-за коронавируса

"Закрытие данных населенных пунктов вызвано быстрым и широким распространением в регионе заболеваний коронавирусом, на утро понедельника зарегистрировано 33 таких случая. Запрещено передвижение людей внутри этих населенных пунктов, за исключением посещения места работы, а также продовольственных магазинов и аптек", - сказал Оклештек.

По словам гейтмана, закрытые населенные пункты будут обеспечены всеми необходимыми товарами, от продовольствия до лекарств. На въездах в данные города и села дежурят патрули полиции, контролирующие ситуацию. Как сообщил в понедельник журналистам глава минздрава Адам Войтех, всего в Чехии на утро этого дня зафиксировано 298 случаев заболеваний коронавирусом.