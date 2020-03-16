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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T12:05+0300
https://ria.ru/20200316/1568658714.html
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568396970_0:195:3005:1885_1036x0_80_0_0_af10b1d19e787ef88708564c7549c583.jpg
РИА Новости

Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме

11:49 16.03.2020 (обновлено: 12:05 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что общалась с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как предложила поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах, но детали разговора раскрывать не стала, назвав это секретом.
"Разговаривала", - сказала Терешкова РИА Новости. При этом она не ответила на вопрос, что ей сказал президент.
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Вчера, 17:40
Терешкова рассказала о благодарностях за "сохранение Путина"
"Очень много хотите знать. А это секрет", - заявила она.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. В субботу, 14 марта, Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВалентина ТерешковаВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Огромное спасибо ей за инициативу об обнулении. Дела за конституционным судом. Уже сейчас за Путина готовы проголосовать большая часть страны, как в поправках, так и 2024 году.
16 марта, 11:56
Unnamed User
12210221
на пенсии должна быть уже много лет,что хотеть от таких старух и стариков,которые цепляясь за депутатство согласны из него выйти только вперед ногами.
16 марта, 11:53
Жить-хорошо,а хорошо жить-еще лучше. .
2200033
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