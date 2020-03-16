Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме

"Разговаривала", - сказала Терешкова РИА Новости. При этом она не ответила на вопрос, что ей сказал президент.

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. В субботу, 14 марта, Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ. Запрос президента России о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию поступил в Конституционный суд.