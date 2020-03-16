В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Проект обеспечивает реализацию социальных гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и дает возможность досрочного выхода на пенсию гражданам, достигшим 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания такого гражданина безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет", - говорится в пояснительной записке.
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Также, по мнению автора, проект позволит устранить коллизию в части объема страхового стажа, необходимого для получения страховой пенсии для отдельных категорий граждан, при исчислении сроков получения пособия по безработице в случае досрочного выхода на пенсию.
Действующее законодательство предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
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