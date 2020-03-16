Во "Внуково" пассажирка самолета укусила полицейского

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пассажирка вылетавшего из Пхукет рейса ударила и покусала полицейских, которых вызвали из-за ее поведения на борту самолета, против дебоширки возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Пассажирка вылетавшего из "Внуково" рейса ударила и покусала полицейских, которых вызвали из-за ее поведения на борту самолета, против дебоширки возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспортеРоссии Елена Марковская.

Следствием установлено, что 15 марта примерно в 1 час 35 минут подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла инспекторам специализированного отдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД России в столичном аэропорту "Внуково", прибывшим на борт воздушного следовавшего в Пхукет судна, удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Марковская.

Женщину сняли с рейса. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела, добавила собеседница.

Как уточняется в пресс-релизе УТ МВД России по ЦФО, дебоширов было двое - мужчина и женщина, которые "громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала", вследствие чего командир судна отказал им в перелете. Паре предложили покинуть салон самолета.

"Однако такой вариант не устроил пассажирку. В ответ дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила её за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских", - отмечается в сообщении.