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Во "Внуково" пассажирка самолета укусила полицейского
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РИА Новости

Во "Внуково" пассажирка самолета укусила полицейского

11:47 16.03.2020 (обновлено: 12:02 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница транспортной полиции аэропорта Внуково
Сотрудница транспортной полиции аэропорта Внуково
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудница транспортной полиции аэропорта Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пассажирка вылетавшего из "Внуково" в Пхукет рейса ударила и покусала полицейских, которых вызвали из-за ее поведения на борту самолета, против дебоширки возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.
Следствием установлено, что 15 марта примерно в 1 час 35 минут подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла инспекторам специализированного отдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД России в столичном аэропорту "Внуково", прибывшим на борт воздушного следовавшего в Пхукет судна, удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Марковская.
Женщину сняли с рейса. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела, добавила собеседница.
Аэропорт Толмачево
9 января, 11:33
Снятого с рейса в Новосибирске дебошира оштрафовали на 40 тысяч рублей
Как уточняется в пресс-релизе УТ МВД России по ЦФО, дебоширов было двое - мужчина и женщина, которые "громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала", вследствие чего командир судна отказал им в перелете. Паре предложили покинуть салон самолета.
"Однако такой вариант не устроил пассажирку. В ответ дама пустила в ход кулаки, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила её за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой. Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских", - отмечается в сообщении.
Дебоширами оказались жители столичного региона 1984 и 1981 г.р., на них составлены административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
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МоскваПроисшествия
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