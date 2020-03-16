Ученые предложили метод иммунотерапии коронавируса

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американские ученые предложили использовать для терапии нового коронавируса антитела, находящиеся в крови уже переболевших COVID-19 и успешно излечившихся. По мнению ученых, внедрить этот метод иммунотерапии можно очень быстро, не дожидаясь разработки столь ожидаемой вакцины. Результаты исследования Американские ученые предложили использовать для терапии нового коронавируса антитела, находящиеся в крови уже переболевших COVID-19 и успешно излечившихся. По мнению ученых, внедрить этот метод иммунотерапии можно очень быстро, не дожидаясь разработки столь ожидаемой вакцины. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation.

Так называемый метод пассивной терапии антителами, о котором пишут авторы — ученые-медики из Школы общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, был разработан еще в 1890-х годах и широко использовался в ХХ веке при борьбе с распространением кори, полиомиелита, эпидемического паротита (свинки) и гриппа. Исследователи считают, что этот метод поможет и сейчас.

В основе метода лежит создание сыворотки, содержащей вирусные антитела, полученные из крови пациентов, которые уже выздоровели от нового коронавируса. Эта сыворотка не является полноценной вакциной и не сможет на сто процентов защитить от заражения, но ее введение обеспечит временную защиту, позволит замедлить распространение вируса SARS-CoV-2 и, тем самым, выиграть время на создание полноценной вакцины, считают ученые.

Согласно последним статистическим данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день уже более 77 000 человек успешно излечились от COVID-19. В их крови в течение нескольких месяцев, а может быть, и лет будут сохраняться антитела к этому патогену.

"Развертывание этого варианта не требует исследований или разработок, — приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования иммунолога Артуро Касадевалл (Arturo Casadevall). — Он может быть развернут в течение нескольких недель, так как опирается на стандартную практику банковского обслуживания крови".

Чтобы лечение работало, считают ученые, переболевшие коронавирусом должны сдать свою кровь сразу после получения подтверждения о полном излечении. На этом этапе сыворотка крови будет содержать максимальное количество природных антител, вырабатываемых для борьбы с вирусом SARS-CoV-2.

Сыворотка может быть использована для людей из группы риска — неинфицированных членов семьи инфицированного пациента или для укрепления иммунитета медицинских работников, находящихся в зоне воздействия патогена.

"Пассивное введение антител является единственным средством немедленного обеспечения иммунитета восприимчивых людей. В зависимости от количества и состава антител защита, обеспечиваемая переносимым иммуноглобулином, может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев", — объясняют исследователи в своей статье.

Ученые отмечают, что аналогичный подход уже был опробован в качестве средства экстренного ответа в случае двух предыдущих разновидностей коронавируса — SARS1 (атипичной пневмонии) и MERS (ближневосточного респираторного синдрома). Существуют также неподтвержденные сведения о том, что подобная терапия уже применяется в Китае.

"В дополнение к мерам по сдерживанию и смягчению последствий, это может быть нашим единственным краткосрочным вариантом лечения и профилактики COVID-19, и это то, что мы можем начать внедрять в ближайшие несколько недель или месяцев", — говорит Касадевалл.

Университет Джонса Хопкинса финансирует усилия, направленные на то, чтобы в ближайшие недели начать проведение мероприятий по терапии антителами COVID-19 в Балтиморе. В то же время, отмечается в статье одна крупная фармацевтическая компания из Японии рассматривает возможность разработки препарата на основе антител для временной профилактики коронавируса.