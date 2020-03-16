В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в понедельник достигло 959, сообщило министерство здравоохранения республики.
В воскресенье во второй половине дня ведомство сообщало о 860 зараженных. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
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ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
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