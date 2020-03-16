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В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек
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РИА Новости

В Австрии число заразившихся коронавирусом выросло до 959 человек

11:44 16.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии в понедельник достигло 959, сообщило министерство здравоохранения республики.
В воскресенье во второй половине дня ведомство сообщало о 860 зараженных. Минздрав Австрии публикует информацию о текущей ситуации с коронавирусом дважды в день, по состоянию на 8.00 и 15.00 (10.00 и 17.00 мск).
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К настоящему моменту в Австрии провели 8 490 тестов на коронавирус, 959 оказались положительными, шесть человек уже выздоровели. Зафиксирована одна смерть - в четверг в Вене скончался 69-летний мужчина, который побывал в Италии и имел другие болезни.
ВОЗ в среду объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАвстрияВенаИталияВ мире
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