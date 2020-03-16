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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-16T11:42+0300
https://ria.ru/20200316/1568658258.html
При взрыве мотоцикла в Сирии погиб человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568143290_244:346:3187:2001_1036x0_80_0_0_e4ac628311260b856ed4d783fbc0cc43.jpg
РИА Новости

При взрыве мотоцикла в Сирии погиб человек

11:42 16.03.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе аш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает гостелевидение САР.
"Один мирный житель погиб, четыре пострадали при взрыве заминированного мотоцикла в городе аш-Шаддади на юге провинции Хасеке", - сообщил телеканал Al-Ikhbariya.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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