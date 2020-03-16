При взрыве мотоцикла в Сирии погиб человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе аш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, передает гостелевидение САР.
"Один мирный житель погиб, четыре пострадали при взрыве заминированного мотоцикла в городе аш-Шаддади на юге провинции Хасеке", - сообщил телеканал Al-Ikhbariya.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.