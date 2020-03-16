Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-16T13:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568657750.html
Туроператоры одобряют решение об отсрочке взыскания налогов
https://cdn23.img.ria.ru/images/156382/38/1563823841_0:196:3293:2048_1036x0_80_0_0_114de64dc261ce3332777071069e33d3.jpg
РИА Новости

Туроператоры одобряют решение об отсрочке взыскания налогов

13:49 16.03.2020
199
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКитайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Туристический бизнес считает правильным решение правительства РФ об отсрочке взыскания налогов с туристической и авиаотрасли, но просит дать дополнительные разъяснения, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломизде.
Власти РФ приняли решение об отсрочке налоговых платежей для туристической и авиаотрасли, пострадавших от распространения коронавируса, в дальнейшем такие меры могут быть расширены на другие сферы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отличное, правильное решение в целом. Во многих странах пошли по такому пути", — сказала Ломидзе. При этом она отметила, что необходимо дождаться разъяснений.
"Только после внесения ясности в этот вопрос станет понятно, эффективна ли эта мера. Опять-таки непонятно, объем чего считать. Только туроператорский бизнес платит в общей сложности десятки миллиардов рублей год всех налогов", — прокомментировала ситуацию собеседница агентства.
Вид на Успенский собор в Смоленске
12 марта, 08:00Туризм
Выходные в Смоленске. Что посмотреть и купить
020003
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
Рекомендуем
Королевский дворец Омана
Оман закрыл страну для иностранцев
Девушка в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом для иностранцев
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Мадрида
Число зараженных COVID-19 в Испании за сутки увеличилось на тысячу
Зрительный зал
Кинотеатрам рекомендовали ограничить продажу билетов
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Отсрочка налогов станет серьезной поддержкой для турбизнеса
Сдача ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ
Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
Сотрудница аэропорта в медицинской маске в аэропорту Сочи
Турагенты попросили ввести налоговые каникулы из-за коронавируса
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
В Кремле прокомментировали меры Украины по борьбе с коронавирусом
Здание правительства РФ
Правительство мониторит ситуацию на рынке труда в регионах
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас выступил против попыток США переманить ученых
Вид на Таллин
Эстония поменяла туристический слоган в связи с коронавирусом
Тилль Линдеманн выступает в составе группы Rammstein
Зрители рассказали, что было на концертах Тилля Линдеманна в Москве
Здание Государственной Думы РФ
Госдума рассмотрит законопроект о сдерживании цен на лекарства
Вокалист группы LITTLE BIG Илья Прусикин
Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния