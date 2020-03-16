Туроператоры одобряют решение об отсрочке взыскания налогов

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Туристический бизнес считает правильным решение правительства РФ об отсрочке взыскания налогов с туристической и авиаотрасли, но просит дать дополнительные разъяснения, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломизде.

Власти РФ приняли решение об отсрочке налоговых платежей для туристической и авиаотрасли, пострадавших от распространения коронавируса, в дальнейшем такие меры могут быть расширены на другие сферы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Отличное, правильное решение в целом. Во многих странах пошли по такому пути", — сказала Ломидзе. При этом она отметила, что необходимо дождаться разъяснений.