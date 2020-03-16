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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-03-16T12:21+0300
https://ria.ru/20200316/1568657322.html
Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568657266_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_d3fea8a0b2a6ea71002ede5f7a8d1e33.jpg
РИА Новости

Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей

12:00 16.03.2020 (обновлено: 12:21 16.03.2020)
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Страхи/Ошибки
Страх заразиться от предметов, денег, поверхностей
12:00
ВОЗ предупредил о том, что купюры могут стать переносчиком коронавируса. Не касаться перил и ручек дверей, не брать в руки банкноты. Мыть руки и наносить антисептик раз за разом. Но в войне с микробами человечеству никогда не победить. Это не они выживают в нашем мире, а мы ― в их. Как действовать трезво и не паниковать в условиях пандемии?
Мезофобия и гермофобия ― панические страхи перед грязью и бактериями. Микробы повсюду ― в воздухе, на нас, внутри нас.
Одержимые "чистотой" дезинфицируют свой дом, моются несколько раз в день. Есть ли в этом смысл? И если да, то какой? Как не сойти с ума от того количества грязи, которое нас окружает в метро, магазинах и на работе? Что читать и к кому обращаться, если уровень страха зашкаливает? Помогают ли привычные средства в борьбе с инфекцией?
Вместе с микробиологом, популяризатором науки Евгением Плисовым и клиническим психологом Марией Разлоговой разбираемся, стоит ли на самом деле бояться бактерий и как соблюдать информационную гигиену, когда все только и говорят, что о коронавирусе.
1:05 может ли частое мытьё рук в период эпидемии снизить риск заражения вирусом
1:55 как работают антисептические гели и чем они опасны, если в их составе ― антибиотики
7:15 почему именно бактерии и вирусы устанавливают правила в мире людей, а не наоборот
8:05 "феномен аллергии": как тренировать иммунитет
11:25 как не зациклиться на безумном количестве окружающей нас инфекции
13:10 как влияют на ребёнка родители, одержимые чистотой
14:05 можно ли защитить от микробов банкноты и монеты
16:00 почему не стоит читать новости о пандемии коронавируса
18:35 как жить, после объявления пандемии
24:20 почему все сошли с ума из-за информации о коронавирусе
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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