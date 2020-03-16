Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин

В соответствии с документом, усиленный карантин предусматривает строгое нахождение жителей на карантине по месту проживания, временный запрет на пользование транспортом, контроль за поставками продуктов питания и основными медицинскими услугами и повышенное присутствие военнослужащих на острове для контроля за соблюдением карантина.