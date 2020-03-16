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Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин
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РИА Новости

Крупнейший филиппинский остров поместили на усиленный карантин

11:21 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте поместил крупнейший остров страны Лусон на усиленный карантин в связи с коронавирусом, сообщает местный телеканал ABS-CBN со ссылкой на заявление администрации президента.
В соответствии с документом, усиленный карантин предусматривает строгое нахождение жителей на карантине по месту проживания, временный запрет на пользование транспортом, контроль за поставками продуктов питания и основными медицинскими услугами и повышенное присутствие военнослужащих на острове для контроля за соблюдением карантина.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Родриго ДутертеЛусон (остров)ФилиппиныВ мире
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