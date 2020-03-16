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Эксперт оценил решение ФРС США снизить базовую ставку почти до нуля
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РИА Новости

Эксперт оценил решение ФРС США снизить базовую ставку почти до нуля

11:19 16.03.2020
13760
© flickr.com/DonkeyHoteyздание ФРС США в Вашингтоне
здание ФРС США в Вашингтоне
© flickr.com/DonkeyHotey
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Решение Федеральной резервной системы США о снижении ключевой ставки до 0,25 процента на фоне распространения COVID-19 является своевременным, считает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
По его словам, снижение ставки говорит о том, что у ФРС есть достаточные основания полагать, что мировая экономика сильно замедляется.
"И для того, чтобы предотвратить это торможение и снизить финансовые риски, она пошла на такую экстраординарную меру — неожиданно резко снизила ставку", — объяснил Абрамов в комментарии RT.
ФРС с 16 марта приняла решение снизить ключевую ставку до 0,25 процента на фоне распространения нового типа коронавируса. Это уже второе подобное решение Федрезерва с начала месяца – третьего марта ставка была снижена с 1,5-1,75 до 1-1,25 процента.
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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаФедеральная резервная система СШААлександр АбрамовСШАЭкономика
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Перевожу на русский: США включили печатный станок на полную мощность, но не для того чтобы спасти экономику (для этого надо победить эпидемию), а для того чтобы растянуть во времени падение рынков. Потому что если рынки упадут за неделю на 70% то кирдык настанет вообще всей финансовой системе Запада.
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