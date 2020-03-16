Эксперт оценил решение ФРС США снизить базовую ставку почти до нуля

ФРС с 16 марта приняла решение снизить ключевую ставку до 0,25 процента на фоне распространения нового типа коронавируса. Это уже второе подобное решение Федрезерва с начала месяца – третьего марта ставка была снижена с 1,5-1,75 до 1-1,25 процента.

По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.