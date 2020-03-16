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Минск поможет гражданам вернуться в страну в связи с закрытием границы
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РИА Новости

Минск поможет гражданам вернуться в страну в связи с закрытием границы

11:15 16.03.2020 (обновлено: 11:40 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
© РИА Новости / Владимир Горовых
Перейти в фотобанк
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Минск после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева.
В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом", - сказала Исаева. Она уточнила, что речь идет "обо всех мерах, которые будут приниматься (российской стороной - ред.)".
"Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись", - добавила пресс-секретарь.
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Пресс-служба белорусского правительства 15 марта сообщила, что премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по телефону обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в ситуации, связанной с новым коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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