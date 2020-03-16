Минск поможет гражданам вернуться в страну в связи с закрытием границы

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Минск после решения Москвы закрыть границу из-за Минск после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева.

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом", - сказала Исаева. Она уточнила, что речь идет "обо всех мерах, которые будут приниматься (российской стороной - ред.)".

"Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись", - добавила пресс-секретарь.

Пресс-служба белорусского правительства 15 марта сообщила, что премьеры Белоруссии и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по телефону обсудили вопросы обеспечения транзитного перемещения людей и осуществления грузоперевозок в ситуации, связанной с новым коронавирусом.