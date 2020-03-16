Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле

"Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС", - сказал дипломат.