Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле на основе профильного соглашения и занимаются обслуживанием техники, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров.
"Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС", - сказал дипломат.
"Россия, помимо поставок в Венесуэлу различных систем вооружения и узлов к ним, также осуществляет их обслуживание и обучение венесуэльских военных техников и производит соответствующие ремонтные работы. Наши специалисты продолжают трудиться и сегодня в Венесуэле", - подчеркнул он.