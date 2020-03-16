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2020-03-16T11:13+0300
https://ria.ru/20200316/1568656574.html
Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле
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РИА Новости

Российский посол рассказал о работе военных специалистов в Венесуэле

11:13 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Петаре - самый опасный район Каракаса
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле на основе профильного соглашения и занимаются обслуживанием техники, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров.
"Наши специалисты работают в Венесуэле по приглашению законных властей этой страны на основе профильного соглашения, подписанного в 2001 году. Взаимодействие между соответствующими ведомствами и компаниями ведется также в плотном каждодневном режиме, идут контакты по линии министерства обороны, различных служб, связанных с ВТС", - сказал дипломат.
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"Россия, помимо поставок в Венесуэлу различных систем вооружения и узлов к ним, также осуществляет их обслуживание и обучение венесуэльских военных техников и производит соответствующие ремонтные работы. Наши специалисты продолжают трудиться и сегодня в Венесуэле", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью >>
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