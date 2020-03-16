На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусом подтверждены на Украине, в общей сложности в стране уже пять заболевших, сообщила в понедельник пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны.
"По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории центра получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре в Черновицкой и один в Житомирской области", - говорится в сообщении центра в Facebook.
Как отметили в учреждении, с начала года в лаборатории проверили 94 подозрения на коронавирус.
Украинский Минздрав заявил в Telegram, что заразившимися стали две женщины в Черновицкой области. "У двух женщин было лабораторно подтверждено (заражение - ред.) COVID-19. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами", - заверили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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