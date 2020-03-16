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Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии
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РИА Новости

Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии

11:08 16.03.2020
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© REUTERS / Wana News AgencyДезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
© REUTERS / Wana News Agency
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран. Архивное фото
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Китай призывает соответствующие страны немедленно снять санкции с Ирана в условиях, когда страна всеми силами пытается справиться с пандемией COVID-19, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленных лидерам ряда стран, написал, что санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией. Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.
"В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию", - заявил дипломат, отметив, что это противоречит духу гуманизма.
По его словам, сохранение санкций окажет серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, а также станет преградой для оказания помощи Тегерану со стороны ООН и других организаций.
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"Китай призывает вовлеченные стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана, чтобы избежать дальнейшего ущерба для иранской экономики и жизни людей", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он указал, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране и поддерживает тесные контакты по этому вопросу с иранской стороной. Китай уже предоставил Ирану помощь в виде необходимых медицинских товаров, а также отправил своих экспертов.
"Пекин продолжит оказывать Тегерану помощь исходя из потребностей иранской стороны и своих возможностей, мы также призываем международное сообщество сотрудничать с Ираном, чтобы обеспечить безопасность в сфере общественного здравоохранения на региональном и глобальном уровне", - подчеркнул он.
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Коронавирус COVID-19Хасан РоуханиКитайООНИранСШАВ мире
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