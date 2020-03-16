Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Китай призывает соответствующие страны немедленно снять санкции с Ирана в условиях, когда страна всеми силами пытается справиться с пандемией COVID-19 , заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленных лидерам ряда стран, написал, что санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией. Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.

"В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию", - заявил дипломат, отметив, что это противоречит духу гуманизма.

По его словам, сохранение санкций окажет серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, а также станет преградой для оказания помощи Тегерану со стороны ООН и других организаций.

"Китай призывает вовлеченные стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана, чтобы избежать дальнейшего ущерба для иранской экономики и жизни людей", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он указал, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране и поддерживает тесные контакты по этому вопросу с иранской стороной. Китай уже предоставил Ирану помощь в виде необходимых медицинских товаров, а также отправил своих экспертов.