Опубликован трейлер сериала "Супергерл"

Школьница Кортни (Брэк Бэссинджер) обнаруживает в вещах своего отчима (Люк Уилсон) космический посох и становится супергероиней. Теперь девочка-подросток владеет боевыми искусствами, умеет летать, создавать энергетические поля и практически неуязвима. Вместе с отчимом ей предстоит спасти человечество.