Опубликован трейлер сериала "Супергерл"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер фэнтези-сериала "Старгерл", основанного на комиксах DC.
Школьница Кортни (Брэк Бэссинджер) обнаруживает в вещах своего отчима (Люк Уилсон) космический посох и становится супергероиней. Теперь девочка-подросток владеет боевыми искусствами, умеет летать, создавать энергетические поля и практически неуязвима. Вместе с отчимом ей предстоит спасти человечество.
Шоураннер проекта — Джефф Джонс ("Флэш", "Титаны", "Лига справедливости"), композитор — Пинар Топрак.
Премьера сериала запланирована на 11 мая 2020 года на DC Universe. Уже 12 мая, шоу выйдет на телеканале CW и других цифровых платформах.