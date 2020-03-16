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2020-03-16T22:58+0300
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Опубликован трейлер сериала "Супергерл"
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РИА Новости

Опубликован трейлер сериала "Супергерл"

22:58 16.03.2020
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали новый трейлер фэнтези-сериала "Старгерл", основанного на комиксах DC.
Школьница Кортни (Брэк Бэссинджер) обнаруживает в вещах своего отчима (Люк Уилсон) космический посох и становится супергероиней. Теперь девочка-подросток владеет боевыми искусствами, умеет летать, создавать энергетические поля и практически неуязвима. Вместе с отчимом ей предстоит спасти человечество.
Шоураннер проекта — Джефф Джонс ("Флэш", "Титаны", "Лига справедливости"), композитор — Пинар Топрак.
Премьера сериала запланирована на 11 мая 2020 года на DC Universe. Уже 12 мая, шоу выйдет на телеканале CW и других цифровых платформах.
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