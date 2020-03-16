Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T11:08+0300
https://ria.ru/20200316/1568656045.html
"Магнит" допустил влияние коронавируса на цепочку поставок
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565159062_0:0:3312:1864_1036x0_80_0_0_c891d6dd3123738f4dd4c9e6427ae58d.jpg
РИА Новости

"Магнит" допустил влияние коронавируса на цепочку поставок

11:08 16.03.2020
10637
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале магазина "Магнит" в Краснодаре
Покупатели в торговом зале магазина Магнит в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможные ограничения на перемещение товаров из-за эпидемии коронавируса в мире могут повлиять на цепочку поставок "Магнита", одного из крупнейших российских ретейлеров, говорится в отчете компании по МСФО за 2019 год.
"На китайскую экономику и перспективы ее развития негативно повлияла глобальная торговая напряженность и появление коронавируса Covid-19. Меры по сдерживанию распространения вируса могут повлиять на бизнес-операции по всему миру. Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы", - говорится в отчете.
Супермаркет
08:53
"Руспродсоюз" исключил возможность дефицита продуктов в России
При этом "Магнит" еще в начале февраля сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.
"Магнит" - один из ведущих ретейлеров России. Под управлением компании на конец 2019 года находилось 20 725 магазинов. В марте 2018 года ВТБ приобрел 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. В мае того же года ВТБ продал 11,82% акций ритейлера инвесткомпании Marathon Group, снизив свою долю в "Магните" до 17,28%.
51638714
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМагнит (компания-ритейлер)Экономика
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Туристы в Хорватии
В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59У жительницы Кирова подтвердили заражение коронавирусом
15:59Помпео потребовал привлечь к ответственности напавших на базу в Ираке
15:58В парламенте Крыма считают, что с Киевом нельзя договариваться о воде
15:57"Белавиа" приостанавливает рейсы в Баку и Бейрут
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
Лента новостейМолния