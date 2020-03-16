"Магнит" допустил влияние коронавируса на цепочку поставок

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Возможные ограничения на перемещение товаров из-за эпидемии Возможные ограничения на перемещение товаров из-за эпидемии коронавируса в мире могут повлиять на цепочку поставок "Магнита" , одного из крупнейших российских ретейлеров, говорится в отчете компании по МСФО за 2019 год.

"На китайскую экономику и перспективы ее развития негативно повлияла глобальная торговая напряженность и появление коронавируса Covid-19. Меры по сдерживанию распространения вируса могут повлиять на бизнес-операции по всему миру. Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы", - говорится в отчете.

При этом "Магнит" еще в начале февраля сообщил о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.