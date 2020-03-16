RT опубликовал новый эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Телеканал RT опубликовал видео с историей ветерана Великой Отечественной войны Николая Ключникова.
Николай Васильевич пошел на войну добровольцем в пятнадцать лет.
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Его направили в Челябинское военно-авиационное училище штурманов и радистов. После обучения Ключникова распределили в боевой экипаж. Он перегонял самолеты и летал на задания по всему СССР на протяжении двух лет.
После войны Николай Васильевич занялся спортом. Он стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и стрельба, а также мастером спорта по пятиборью.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам. RT передаст их адресатам.
Письмо Николаю Васильевичу можно отправить по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, д. 3/1, Николаю Васильевичу Ключникову.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.