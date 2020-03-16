RT опубликовал новый эпизод в рамках проекта #ПочтаПобеды

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Телеканал Телеканал RT опубликовал видео с историей ветерана Великой Отечественной войны Николая Ключникова.

Николай Васильевич пошел на войну добровольцем в пятнадцать лет.

Его направили в Челябинское военно-авиационное училище штурманов и радистов. После обучения Ключникова распределили в боевой экипаж. Он перегонял самолеты и летал на задания по всему СССР на протяжении двух лет.

После войны Николай Васильевич занялся спортом. Он стал кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и стрельба, а также мастером спорта по пятиборью.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам. RT передаст их адресатам.

Письмо Николаю Васильевичу можно отправить по адресу 111020, Москва , ул. Боровая, д. 3/1, Николаю Васильевичу Ключникову.