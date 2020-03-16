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Мишустин призвал бизнес задействовать ресурсы для борьбы с COVID-19
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РИА Новости

Мишустин призвал бизнес задействовать ресурсы для борьбы с COVID-19

11:02 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министра РФ М. Мишустин
Премьер-министра РФ М. Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министра РФ М. Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал крупные корпорации задействовать все свои ресурсы для противостояния распространению коронавируса, принять меры для бесперебойного функционирования предприятий и защиты сотрудников.
"Конечно, борьба с пандемией - это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса. Прошу крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции, в координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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Он также предложил предприятиям направить свои предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом. Премьер также обратился к гражданам страны, призвав их с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
"Самоограничения, которые сейчас необходимы, направлены прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволят нам оперативно стабилизировать ситуацию", - подчеркнул Мишустин.
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