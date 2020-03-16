Мишустин призвал бизнес задействовать ресурсы для борьбы с COVID-19

Он также предложил предприятиям направить свои предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом. Премьер также обратился к гражданам страны, призвав их с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

"Самоограничения, которые сейчас необходимы, направлены прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволят нам оперативно стабилизировать ситуацию", - подчеркнул Мишустин.