Украинцы застряли на польской границе из-за коронавируса

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Украинцы в воскресенье застряли на польской границе из-за ограничений пересечения границы в связи с Украинцы в воскресенье застряли на польской границе из-за ограничений пересечения границы в связи с коронавирусом , сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины

По последним данным минздрава, на Украине подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. Минздрав 13 марта сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса.

"Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП "Медика-Шегини", многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

По данным пресс-службы, украинские консулы размещают их в авто "неравнодушных соотечественников" в очереди на пересечение. Как отмечается, сотни украинцев уже смогли таким образом вернуться в страну.