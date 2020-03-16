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Украинцы застряли на польской границе из-за коронавируса
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РИА Новости

Украинцы застряли на польской границе из-за коронавируса

11:01 16.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службой Украины
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Украинцы в воскресенье застряли на польской границе из-за ограничений пересечения границы в связи с коронавирусом, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены три случая заражения COVID-19, два из них в Черновицкой области. Минздрав 13 марта сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса.
"Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП "Медика-Шегини", многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
По данным пресс-службы, украинские консулы размещают их в авто "неравнодушных соотечественников" в очереди на пересечение. Как отмечается, сотни украинцев уже смогли таким образом вернуться в страну.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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