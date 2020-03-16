В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 55 человек

БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. В Сербии число заболевших коронавирусом достигло 55 человек, сообщил минздрав страны.

К вечеру воскресенья коронавирусом в стране были заражены 48 человек.

Президент страны Александр Вучич в ночь на понедельник ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса.

"К 8.00 (10.00 мск) подтверждены 55 случаев заболевания", - сообщило министерство здравоохранения.

Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашний карантин. Армия подключается к охране границ и медучреждений.

С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта.

Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.