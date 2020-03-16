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В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 55 человек
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РИА Новости

В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 55 человек

11:00 16.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. В Сербии число заболевших коронавирусом достигло 55 человек, сообщил минздрав страны.
К вечеру воскресенья коронавирусом в стране были заражены 48 человек.
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Президент страны Александр Вучич в ночь на понедельник ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса.
"К 8.00 (10.00 мск) подтверждены 55 случаев заболевания", - сообщило министерство здравоохранения.
Сербия закрыла границы для въезда иностранцев без регистрации в стране и обязала возвращающихся граждан из-за рубежа проходить домашний карантин. Армия подключается к охране границ и медучреждений.
С понедельника закрыты детсады, школы, учреждения культуры и спорта.
Правительство ограничило цены продуктов, средств защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоСербияВ мире
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