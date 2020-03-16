В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и после сделки прожить в городе не менее 15 лет. Взамен местные власти готовы субсидировать покупку недвижимости в размере до 35 тысяч хорватских кун (381,1 тысячи рублей) и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун (272,2 тысячи рублей).