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В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей
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РИА Новости

В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

10:59 16.03.2020 (обновлено: 15:29 16.03.2020)
70249
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТуристы в Хорватии
Туристы в Хорватии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Власти хорватского города Леград начали распродажу домов и земельных участков по цене в одну куну (примерно 11 российских рублей). Об этом сообщает Hrvatska radiotelevizija.
Потенциальный покупатель должен быть моложе 40 лет и после сделки прожить в городе не менее 15 лет. Взамен местные власти готовы субсидировать покупку недвижимости в размере до 35 тысяч хорватских кун (381,1 тысячи рублей) и компенсировать стоимость ремонта в размере до 25 тысяч кун (272,2 тысячи рублей).
По словам мэра Леграда Ивана Саболича, в городе низкий уровень безработицы, поэтому власти приняли решение привлечь больше рабочей силы. Он отметил, что заявки на покупку поступили практически со всех регионов Хорватии, а также из Словении и Боснии и Герцеговины.
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22064169319
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ТуризмНовости - ТуризмХорватияБосния и ГерцеговинаСловенияВ мире
Популярные комментарии
Жаль нам нельзя
16 марта, 12:04
Михаил Максимов
2620103
Ну что, готовы к переезду?))
16 марта, 11:31
Andrey Ershov
5140003
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