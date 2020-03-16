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2020-03-16T10:58+0300
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Минобрнауки обязало измерять температуру при входе в вузы
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РИА Новости

Минобрнауки обязало измерять температуру при входе в вузы

10:58 16.03.2020
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© Depositphotos / iLiApodo1988Градусник в руке
Градусник в руке
© Depositphotos / iLiApodo1988
Градусник в руке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ обязало руководство вузов измерять температуру на входе в здания и закупить средства дезинфекции, соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
"С 16 марта 2020 года ... Усилить меры в организациях по проведению санитарно-эпидемических и профилактических мероприятий, включая организацию контроля температуры при входе в здания организаций и установку средств дезинфекции в зданиях организаций", - говорится в документе.
Липецк
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Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что российским вузам рекомендовано организовать дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса. Кроме того, в Минобрнауки создан оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ВОЗОбщество
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