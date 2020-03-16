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2020-03-16T11:36+0300
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Ольга Куриленко рассказала в Сети о своем состоянии при коронавирусе
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РИА Новости

Ольга Куриленко рассказала в Сети о своем состоянии при коронавирусе

11:27 16.03.2020 (обновлено: 11:36 16.03.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Куриленко на фотосессии фильма "Человек, который убил Дон Кихота" в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Актриса Ольга Куриленко на фотосессии фильма Человек, который убил Дон Кихота в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Актриса Ольга Куриленко сообщила, что заразились коронавирусом.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - написала она в Instagram.
Актриса кино и телевидения Ольга Куриленко стала известна после выхода фильма "Париж, я люблю тебя". Позже ее пригласили на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007. Сейчас Куриленко продолжает свою карьеру в кино и в рекламе.
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