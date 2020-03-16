Ольга Куриленко рассказала в Сети о своем состоянии при коронавирусе

"Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!" - написала она в Instagram.

Актриса кино и телевидения Ольга Куриленко стала известна после выхода фильма "Париж, я люблю тебя". Позже ее пригласили на роль "девушки Джеймса Бонда" в очередном фильме сериала про агента 007. Сейчас Куриленко продолжает свою карьеру в кино и в рекламе.