Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

"Снежный покров может растаять к середине недели - в среду-четверг, потому что там возможны осадки. Днём это будет дождь, и он в первую очередь расправится со снежным покровом", - рассказала Позднякова.

"Такого снега, как сейчас, уже не будет. Но это не значит, что если он растает в середине недели, то он не возобновится в следующие дни", - добавила она.