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Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
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РИА Новости

Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

10:52 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Снег, выпавший за минувшие выходные в Москве, может растаять к середине недели, сообщила РИА Новости в понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Снежный покров может растаять к середине недели - в среду-четверг, потому что там возможны осадки. Днём это будет дождь, и он в первую очередь расправится со снежным покровом", - рассказала Позднякова.
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Синоптик отметила, что снег в небольших количествах еще будет идти.
"Такого снега, как сейчас, уже не будет. Но это не значит, что если он растает в середине недели, то он не возобновится в следующие дни", - добавила она.
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