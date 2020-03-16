Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Снег, выпавший за минувшие выходные в Москве, может растаять к середине недели, сообщила РИА Новости в понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Снежный покров может растаять к середине недели - в среду-четверг, потому что там возможны осадки. Днём это будет дождь, и он в первую очередь расправится со снежным покровом", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что снег в небольших количествах еще будет идти.
"Такого снега, как сейчас, уже не будет. Но это не значит, что если он растает в середине недели, то он не возобновится в следующие дни", - добавила она.