Правительство заявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса.

Так, он поручил до среды подготовить план первоочередных действий, в который должны войти:

— меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача торговым предприятиям льготных кредитов; меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача торговым предприятиям льготных кредитов; — поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, поддержка малых и средних предприятий; поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, поддержка малых и средних предприятий; — настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу. настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу.

Мишустин отметил, что борьба с пандемией - это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса. Он призвал крупные корпорации задействовать все свои ресурсы для борьбы с коронавирусом.

Премьер-министр заявил, что власти будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение инфекции в стране. Мишустин добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем.