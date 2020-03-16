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Правительство заявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Правительство заявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

10:51 16.03.2020 (обновлено: 12:27 16.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил меры для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавируса.
Так, он поручил до среды подготовить план первоочередных действий, в который должны войти:
меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надежный запас товаров первой необходимости, выдача торговым предприятиям льготных кредитов;
поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, поддержка малых и средних предприятий;
настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу.
Мишустин отметил, что борьба с пандемией - это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса. Он призвал крупные корпорации задействовать все свои ресурсы для борьбы с коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
Премьер-министр заявил, что власти будут и дальше действовать на опережение, чтобы не допустить распространение инфекции в стране. Мишустин добавил, что все нынешние ограничения делаются сознательно для того, чтобы избежать более жестких мер в будущем.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.
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Распространение нового коронавирусаМихаил МишустинЭкономика
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