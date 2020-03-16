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2020-03-16T10:51+0300
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В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

10:51 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКПП в ДНР
КПП в ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КПП в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские силовики за сутки 14 раз нарушили перемирие в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представители ДНР в СЦКК заявили 15 марта о 34 нарушениях режима прекращения огня.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило 14 раза", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 72 мины и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались 11 населенных пунктов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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