В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 72 мины и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались 11 населенных пунктов.