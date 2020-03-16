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Каракас не просил Москву о новом кредите, заявил российский посол
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РИА Новости

Каракас не просил Москву о новом кредите, заявил российский посол

10:49 16.03.2020 (обновлено: 11:12 16.03.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания Сергей Мелик-Багдасаров
Сергей Мелик-Багдасаров
© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Испания
Сергей Мелик-Багдасаров. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Каракас не обращался к Москве с просьбой о новом кредите, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров.
"Каракас с такой просьбой не обращался. В прошлом году был подписан соответствующий протокол о дополнениях к кредитному соглашению, и Каракас безукоризненно свои обязательства выполняет. Кредит погашается в соответствии с графиком", - сказал он.
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Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Каракаса, в котором определены условия и график его выплаты. Обслуживание госдолга предполагает платежи два раза в год.
В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. По данным на октябрь 2019 года, сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.
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