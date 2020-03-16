Каракас не просил Москву о новом кредите, заявил российский посол

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Каракас не обращался к Москве с просьбой о новом кредите, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров.

"Каракас с такой просьбой не обращался. В прошлом году был подписан соответствующий протокол о дополнениях к кредитному соглашению, и Каракас безукоризненно свои обязательства выполняет. Кредит погашается в соответствии с графиком", - сказал он.

Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Каракаса, в котором определены условия и график его выплаты. Обслуживание госдолга предполагает платежи два раза в год.