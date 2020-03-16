Каракас не просил Москву о новом кредите, заявил российский посол

"Каракас с такой просьбой не обращался. В прошлом году был подписан соответствующий протокол о дополнениях к кредитному соглашению, и Каракас безукоризненно свои обязательства выполняет. Кредит погашается в соответствии с графиком", - сказал он.
Между Россией и Венесуэлой действует подписанное соглашение о реструктуризации долга Каракаса, в котором определены условия и график его выплаты. Обслуживание госдолга предполагает платежи два раза в год.
В настоящее время Венесуэла выплачивает только проценты по долгу, позже должен начаться период возврата самого кредита вместе с процентами. По данным на октябрь 2019 года, сумма долга Венесуэлы перед РФ составляет 3 миллиарда долларов.