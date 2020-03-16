Мишустин пообещал оперативно информировать о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что власти не собираются скрывать информацию о коронавирусе, а будут максимально оперативно информировать граждан о ситуации, координационный совет по борьбе с распространением инфекции будет работать ежедневно.
"Хочу особо подчеркнуть, что то, что касается коронавируса и борьбы с его распространением, мы будем не скрывать, а абсолютно открыто рассказывать - рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями мы сталкиваемся и, конечно, каких позитивных изменений нам удалось добиться", - сообщил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.
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Он подчеркнул, что специально сформированный координационный совет "будет в ежедневном режиме готовить решения и координировать действия, направленные против распространения инфекции и ее последствий".