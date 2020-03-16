Мишустин пообещал оперативно информировать о ситуации с коронавирусом

"Хочу особо подчеркнуть, что то, что касается коронавируса и борьбы с его распространением, мы будем не скрывать, а абсолютно открыто рассказывать - рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями мы сталкиваемся и, конечно, каких позитивных изменений нам удалось добиться", - сообщил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.