Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

"Национальная палата моды, совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды, приняла решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была запланирована в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

"Это было непростое решение, учитывая, сколько сил и ресурсов уже вложено в подготовку показов и домами моды, и нами, но оно не имело альтернативы, ведь речь идет о здоровье коллег, гостей и участников. До последнего момента мы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное", – сказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский, чьи слова привели в пресс-службе.