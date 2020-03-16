Неделя моды Mercedes-Benz пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russia приняли решение провести мероприятия смотра в онлайн-пространстве из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба проекта.
"Национальная палата моды, совместно с партнерами и дизайнерами-участниками Недели моды, приняла решение не проводить в этом сезоне Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была запланирована в московском Манеже с 31 марта по 4 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, Национальная палата моды и Фонд моды проведут комплекс онлайн-мероприятий, чтобы поддержать российских дизайнеров и продемонстрировать их новые коллекции, подготовленные для подиума. "40-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет в виртуальном формате", - добавили организаторы проекта.
"Это было непростое решение, учитывая, сколько сил и ресурсов уже вложено в подготовку показов и домами моды, и нами, но оно не имело альтернативы, ведь речь идет о здоровье коллег, гостей и участников. До последнего момента мы рассматривали вопрос смещения Недели моды на более поздние даты, но в текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное", – сказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский, чьи слова привели в пресс-службе.
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