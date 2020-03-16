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Мишустин предложил расширить льготное кредитование для поддержки МСП
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РИА Новости

Мишустин предложил расширить льготное кредитование для поддержки МСП

10:46 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил расширить программы льготного кредитования для поддержки малого и среднего предпринимательства на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
На оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина заявил о необходимости разработать меры поддержки сегмента малых и средних предприятий в связи с коронавирусом.
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"В первую очередь мы должны обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам. И для этого я предлагаю расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий", - сказал Мишустин.
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