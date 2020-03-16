Мишустин предложил расширить льготное кредитование для поддержки МСП

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предложил расширить программы льготного кредитования для поддержки малого и среднего предпринимательства на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
На оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник глава кабмина заявил о необходимости разработать меры поддержки сегмента малых и средних предприятий в связи с коронавирусом.
"В первую очередь мы должны обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам. И для этого я предлагаю расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий", - сказал Мишустин.