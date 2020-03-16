Мишустин предложил расширить льготное кредитование для поддержки МСП

"В первую очередь мы должны обеспечить доступ к кредитным ресурсам по разумным процентным ставкам. И для этого я предлагаю расширить действующие программы льготного кредитования, максимально убрать ограничения и увеличить объемы предоставляемых субсидий", - сказал Мишустин.