Очередной танкер нефти для Белоруссии прибудет в Клайпеду 17 марта

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Следующий танкер нефти, закупленной Следующий танкер нефти, закупленной Белоруссией у трейдеров, прибудет 17 марта в порт литовской Клайпеды , сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна " Белнефтехим " Александр Тищенко.

В начале марта концерн сообщал, что Минск закупил на март через трейдеров два танкера российской нефти с перевалкой в порту Клайпеды, она будет доставлена в Белоруссию по железной дороге. Объем поставок - 160 тысяч тонн. Первый из этих танкеров прибыл в порт 4 марта, а 7 марта нефть начала поступать на НПЗ "Нафтан" в белорусском Новополоцке. Всего Минск закупил на март четыре танкера нефти через трейдеров с поставкой через порт Клайпеды.

"Завтра, 17 марта, ожидается прибытие еще одного танкера нефти, купленного белорусской стороной, в порт Клайпеды. Нефть была приобретена у трейдеров", - сказал Тищенко.

Таким образом, Минск ожидает до конца марта прибытие в литовский порт еще двух трех танкеров с нефтью, закупленной у трейдеров, совокупным объемом около 160 тысяч тонн. Происхождение сырья белорусская сторона не уточняет, но известно, что оно пойдет на переработку на НПЗ "Нафтан".

Оба НПЗ в Белоруссии сейчас работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях налогового маневра в РФ. С учетом этого Минск диверсифицирует поставки нефти. В марте из разных источников, включая собственную добычу внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что, опять же, предполагает их загрузку на 50%.