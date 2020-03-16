В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

ВОЛГОГРАД, 16 мар – РИА Новости. Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По данным ведомства, в Волгоградской области на 16 марта случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
"С целью предупреждения, профилактики, раннего выявления и предотвращения распространения коронавирусной инфекции у жителей и гостей Волгоградской области в связи с рекомендациями оперативного штаба РФ, правительства РФ Волгоградская область с 16 марта 2020 года вводит режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств", - цитирует слова губернатора Андрея Бочарова ведомство в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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