В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

По данным ведомства, в Волгоградской области на 16 марта случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

"С целью предупреждения, профилактики, раннего выявления и предотвращения распространения коронавирусной инфекции у жителей и гостей Волгоградской области в связи с рекомендациями оперативного штаба РФ, правительства РФ Волгоградская область с 16 марта 2020 года вводит режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств", - цитирует слова губернатора Андрея Бочарова ведомство в сообщении.