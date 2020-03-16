Второй танкер азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в Одессу

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Поступление нефти с первого танкера, закупленного у Госнефтекомпании Азербайджана ( Поступление нефти с первого танкера, закупленного у Госнефтекомпании Азербайджана ( SOCAR ), ожидается на НПЗ в белорусском Мозыре "сегодня-завтра", второй танкер сырья от этой же компании в воскресенье прибыл в порт Одессы , сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна " Белнефтехим " Александр Тищенко.

"Прибытие нефти, купленной у азербайджанской компании, на НПЗ в Мозыре ожидается сегодня - завтра. Второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана , вчера пришвартовался в одесском порту "Южный" и стал на слив", - сказал Тищенко.

Он также уточнил, что второй танкер с 80 тысячами тонн нефти Urals от Азербайджана прибыл накануне из Новороссийска.

Ранее "Белнефтехим" сообщал, что Минск закупил на март у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с поставкой через порт Одессы. Первый из трех танкеров с 90 тысячами тонн Azeri Light прибыл в Одессу в четверг, 12 марта. Сырье перекачивается по нефтепроводу Одесса-Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в белорусском Мозыре. Прибытие второго танкера нефти марки Urals было заявлено из Новороссийска (Россия), третьего с 85 тысячами тонн Azeri Light - из грузинской Супсы.

В настоящее время оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. В среду премьер Белоруссии Сергей Румас по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск вне зависимости от договоренностей с Москвой по нефтяным вопросам ежемесячно планирует покупать минимум два танкера сырья, альтернативного российскому.