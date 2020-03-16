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Второй танкер азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в Одессу
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РИА Новости

Второй танкер азербайджанской нефти для Белоруссии прибыл в Одессу

10:41 16.03.2020 (обновлено: 11:45 16.03.2020)
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© Фото : Одесский морской портТанкер Wisdom Venture
Танкер Wisdom Venture
© Фото : Одесский морской порт
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Поступление нефти с первого танкера, закупленного у Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), ожидается на НПЗ в белорусском Мозыре "сегодня-завтра", второй танкер сырья от этой же компании в воскресенье прибыл в порт Одессы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Прибытие нефти, купленной у азербайджанской компании, на НПЗ в Мозыре ожидается сегодня - завтра. Второй танкер нефти, купленной также у Азербайджана, вчера пришвартовался в одесском порту "Южный" и стал на слив", - сказал Тищенко.
Он также уточнил, что второй танкер с 80 тысячами тонн нефти Urals от Азербайджана прибыл накануне из Новороссийска.
Ранее "Белнефтехим" сообщал, что Минск закупил на март у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с поставкой через порт Одессы. Первый из трех танкеров с 90 тысячами тонн Azeri Light прибыл в Одессу в четверг, 12 марта. Сырье перекачивается по нефтепроводу Одесса-Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" - на НПЗ в белорусском Мозыре. Прибытие второго танкера нефти марки Urals было заявлено из Новороссийска (Россия), третьего с 85 тысячами тонн Azeri Light - из грузинской Супсы.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
14 марта, 09:47
Посол России рассказал о переговорах Москвы и Минска по нефти
В настоящее время оба НПЗ в Белоруссии работают с загрузкой в 50%, в январе-феврале в общей сложности переработав около 1,8 миллиона тонн нефти. Это связано с тем, что Белоруссия и РФ никак не могут договориться о долгосрочных контрактах на нефть из-за ценовых разногласий. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. В среду премьер Белоруссии Сергей Румас по итогам переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что Минск вне зависимости от договоренностей с Москвой по нефтяным вопросам ежемесячно планирует покупать минимум два танкера сырья, альтернативного российскому.
С учетом этого Минск продолжает диверсификацию поставок нефти. В текущем марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что, опять же, предполагает их загрузку на 50%.
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БелнефтехимОдессаБелоруссияАзербайджанЭкономика
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