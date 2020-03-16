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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-16T10:36+0300
https://ria.ru/20200316/1568654148.html
Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19
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РИА Новости

Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19

10:36 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19, к настоящему времени открыты уже 1117 из блокированных ранее 1119 автотрасс, сообщили в Минтрансе КНР.
Возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение, благодаря чему на рабочие места вернулись 78 млн рабочих-мигрантов. На конец 2019 года общая численность этой социальной группы в КНР составляла 290 миллионов.
К понедельнику в 12 административных единицах КНР не осталось ни одного больного коронавирусной пневмонией COVID-19. На выходных список пополнили города центрального подчинения Тяньцзинь и Чунцин, а также провинция Хунань. Это позволяет восстанавливать мобильность населения, ограничения которой стали одним из главных факторов экономической стагнации в КНР из-за COVID-19.
Шанхай
10:29Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
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