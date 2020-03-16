Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19

Возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение, благодаря чему на рабочие места вернулись 78 млн рабочих-мигрантов. На конец 2019 года общая численность этой социальной группы в КНР составляла 290 миллионов.

К понедельнику в 12 административных единицах КНР не осталось ни одного больного коронавирусной пневмонией COVID-19. На выходных список пополнили города центрального подчинения Тяньцзинь и Чунцин, а также провинция Хунань. Это позволяет восстанавливать мобильность населения, ограничения которой стали одним из главных факторов экономической стагнации в КНР из-за COVID-19.