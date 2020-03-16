У участника шахматного турнира в Мурманске предполагают коронавирус

МУРМАНСК, 16 мар - РИА Новости. Предварительно-положительный результат на Предварительно-положительный результат на коронавирус выявлен у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан" в минувшие выходные, сообщил оперативный штаб региона.

"В ходе мониторинга эпидситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Также проходит санитарная обработка помещений.

Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка.

Работа отеля "Меридиан" будет временно приостановлена. В ближайшее время там начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка