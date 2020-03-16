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У участника шахматного турнира в Мурманске предполагают коронавирус
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РИА Новости

У участника шахматного турнира в Мурманске предполагают коронавирус

10:36 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУниверсиада. 7-й день. Шахматы
Универсиада. 7-й день. Шахматы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МУРМАНСК, 16 мар - РИА Новости. Предварительно-положительный результат на коронавирус выявлен у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан" в минувшие выходные, сообщил оперативный штаб региона.
"В ходе мониторинга эпидситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Также проходит санитарная обработка помещений.
Гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус госпитализировали от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка.
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Работа отеля "Меридиан" будет временно приостановлена. В ближайшее время там начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка
"Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Точный диагноз пациенту с подозрением на болезнь будет поставлен только после проверки анализов новосибирской лабораторией "Вектор"", - добавили в штабе.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИрландияМурманск
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