Москва не получала запроса от Гуаидо, заявил российский посол

"Нет, формализованного запроса мы на этот счет не получали. Год назад Хуан Гуайдо возглавлял Национальную Ассамблею (в соответствии с местной практикой председатель Нацассамблеи избирается сроком на один год) и ему, наверное, казалось это достаточным для того, чтобы в таких условиях провозгласить себя временно исполняющим обязанности главы государства. Сегодня, спустя год, у Нацассамблеи другой председатель и Гуайдо теперь обычный депутат", - сказал дипломат.