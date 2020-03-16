Москва не получала запроса от Гуаидо, заявил российский посол

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва не получала официального запроса от оппозиционера Хуана Гуаидо о желании привлечь Россию к процессу "восстановления демократии" в стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров.
Ранее Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
"Нет, формализованного запроса мы на этот счет не получали. Год назад Хуан Гуайдо возглавлял Национальную Ассамблею (в соответствии с местной практикой председатель Нацассамблеи избирается сроком на один год) и ему, наверное, казалось это достаточным для того, чтобы в таких условиях провозгласить себя временно исполняющим обязанности главы государства. Сегодня, спустя год, у Нацассамблеи другой председатель и Гуайдо теперь обычный депутат", - сказал дипломат.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.