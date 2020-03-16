Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T11:11+0300
https://ria.ru/20200316/1568654073.html
Москва не получала запроса от Гуаидо, заявил российский посол
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/51/1563145105_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_d62aaab1b7edb4c483d1b1b7ea0a92c1.jpg
РИА Новости

Москва не получала запроса от Гуаидо, заявил российский посол

10:35 16.03.2020 (обновлено: 11:11 16.03.2020)
4162
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Москва не получала официального запроса от оппозиционера Хуана Гуаидо о желании привлечь Россию к процессу "восстановления демократии" в стране, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик–Багдасаров.
Ранее Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом Венесуэлы, заявил, что венесуэльская оппозиция хочет привлечь Россию и Китай к процессу "восстановления демократии" в стране.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
21 февраля, 20:07Попытка госпереворота в Венесуэле
Гуаидо хочет привлечь Россию к "восстановлению демократии" в Венесуэле
"Нет, формализованного запроса мы на этот счет не получали. Год назад Хуан Гуайдо возглавлял Национальную Ассамблею (в соответствии с местной практикой председатель Нацассамблеи избирается сроком на один год) и ему, наверное, казалось это достаточным для того, чтобы в таких условиях провозгласить себя временно исполняющим обязанности главы государства. Сегодня, спустя год, у Нацассамблеи другой председатель и Гуайдо теперь обычный депутат", - сказал дипломат.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Читайте полный текст интервью >>
Т-15 с модулем АУ220М Байкал на военно-техническом форуме Армия-2018
10:23
Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники
4270002
Обсудить 1
РоссияХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая
Т-15 с модулем АУ220М Байкал на военно-техническом форуме Армия-2018
Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят повода вводить ЧС в России из-за коронавируса
Больница в Коммунарке для пациентов с подозрением на коронавирус
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Французские власти оштрафовали Apple на 1,1 миллиарда евро
Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна
Скорая помощь
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
Лента новостейМолния