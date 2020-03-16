В Екатеринбурге школы перейдут на дистанционное обучение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Школы Екатеринбурга с 17 марта перейдут на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает управление образования горадминистрации.
"Нам рекомендовано с завтрашнего дня переводить всех школьников на дистанционное обучение. А детские сады закрывать на карантин до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.
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