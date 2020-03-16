"Тотальный диктант — 2020" перенесли на осень

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Просветительская акция "Тотальный диктант - 2020" переносится на осень 2020 года, новая дата станет известная 25 марта, Просветительская акция "Тотальный диктант - 2020" переносится на осень 2020 года, новая дата станет известная 25 марта, сообщается на сайте акции.

Ранее сообщалось, что 4 апреля акция пройдет в тысячах городов по всему миру.

Отмечается, что "Тотальный диктант" состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций - "главный праздник грамотности всегда проходил в апреле".

"Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант ― 2020" переносится на осень 2020 года... Новая дата проведения "Тотального диктанта" станет известна 25 марта", - говорится на сайте.

Добавляется, что освободившееся время до осени команда акции использует для создания новых онлайн-курсов, а также обсудит возможность продления курсов подготовки к "Тотальному диктанту" и приложит максимум усилий, чтобы "участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания".