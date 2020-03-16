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"Тотальный диктант — 2020" перенесли на осень
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РИА Новости

"Тотальный диктант — 2020" перенесли на осень

10:32 16.03.2020 (обновлено: 10:53 16.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЕжегодная образовательная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Екатеринбурге
Ежегодная образовательная акция по проверке грамотности Тотальный диктант-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ежегодная образовательная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант-2019" в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Просветительская акция "Тотальный диктант - 2020" переносится на осень 2020 года, новая дата станет известная 25 марта, сообщается на сайте акции.
Ранее сообщалось, что 4 апреля акция пройдет в тысячах городов по всему миру.
Отмечается, что "Тотальный диктант" состоялся уже 16 раз и никогда не нарушал традиций - "главный праздник грамотности всегда проходил в апреле".
"Но вынуждены сообщить: "Тотальный диктант ― 2020" переносится на осень 2020 года... Новая дата проведения "Тотального диктанта" станет известна 25 марта", - говорится на сайте.
Добавляется, что освободившееся время до осени команда акции использует для создания новых онлайн-курсов, а также обсудит возможность продления курсов подготовки к "Тотальному диктанту" и приложит максимум усилий, чтобы "участники смогли узнать еще больше о нормах русского языка и правилах правописания".
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"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель - дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете.
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РоссияТотальный диктантОбщество
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