Рубль падает к доллару и евро, доллар подскакивал выше 74 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 1,42 рубля, до 74,02 рубля (уже подскакивал до 74,09 рубля), курс евро - на 1,69 рубля, до 82,42 рубля (уже подскакивал до 82,5 рубля).