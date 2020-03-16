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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T10:30+0300
https://ria.ru/20200316/1568653824.html
Рубль падает к доллару и евро, доллар подскакивал выше 74 рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568497627_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_36f39c44b9e4e1360b521bea2ff72ae2.jpg
РИА Новости

Рубль падает к доллару и евро, доллар подскакивал выше 74 рублей

10:30 16.03.2020
17604
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара и евро к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара и евро к рублю в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Табло курса обмена доллара и евро к рублю в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов усилил снижение и обвалился к доллару и евро на фоне падающей нефти и ухудшения настроения инвесторов, доллар подскакивал выше 74 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 1,42 рубля, до 74,02 рубля (уже подскакивал до 74,09 рубля), курс евро - на 1,69 рубля, до 82,42 рубля (уже подскакивал до 82,5 рубля).
Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5,85% - до 31,87 доллара за баррель.
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Обсудить 10
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютМосковская биржаЭкономика
Популярные комментарии
Это называется держать ситуацию под контролем)) Всех допускающих такие скачки валюты к стенке, это же диверсия против своего народа. Планово наращивают бедность в стране
16 марта, 10:35
Федор Алексеевич
1700003
Молодцы наше правительство идёт верной дорогой, сейчас цены подскочат обязательно, и опять все бремя возьмёт простой народ
16 марта, 10:32
ВВВячеслав Володько
1200101
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