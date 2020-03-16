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Роспотребнадзор сообщил о 110 тысячах проведенных тестов на COVID-19
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РИА Новости

Роспотребнадзор сообщил о 110 тысячах проведенных тестов на COVID-19

10:25 16.03.2020
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© Виталий Тимкив
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор по последним данным провел в России почти 110 тысяч исследований на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 15.03.2020 проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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