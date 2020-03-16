В Белоруссии пока не принимали решений по закрытию Россией границы

МИНСК, 16 мар - РИА Новости. Погранкомитет Погранкомитет Белоруссии пока не принимал решений в связи с закрытием РФ границы с республикой для передвижения людей, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский.

В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции

"Госпогранкомитет пока конкретных решений не принимал. Белорусских пограничников на белорусско-российской границе по-прежнему нет", - сказал Бычковский, комментируя решение РФ закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.

Он отметил, что если белорусской стороне "понадобится контролировать пропуск из России в Беларусь, то тогда будут приниматься решения".

При этом, добавил собеседник, решение должно приниматься на уровне правительства. "Если есть какие-то предложения (по действиям погранведомства в связи с новым коронавирусом - ред.), то они будут обсуждаться", - сказал Бычковский.