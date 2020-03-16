Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться

Восемь лет назад, в 2012 году - Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания сменил вывеску – институт стал Академией медиаиндустрии. Нынешний год для образовательного учреждения стал юбилейным. За пятьдесят лет существования там прошли переподготовку и повысили квалификацию более 60 тысяч специалистов. О том, какие изменения происходят в одном из старейших заведений отрасли, как стать слушателем и почему журналисту "отставать нельзя" в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал ректор Академии Вячеславом Умановский

- Вячеслав Владленович, в этом году Академия отмечает свой 50-летний юбилей. Что сегодня из себя представляет учебное заведение, кто ваши слушатели и какие направления обучения являются самыми востребованными?

- Академия медиаиндустрии оказывает услуги дополнительного профессионального образования, которое полностью адресовано работникам медиоотрасли. Наши слушатели – работники ТВ, радио, печатных и электронных СМИ. Это - единственное учебное заведение, которое находится в структуре Агентства по печати и массовым коммуникациям (Росспечать), которая является нашим учредителем. Прежнее название нынешней Академии - Институт повышения квалификации работников телевидения и радио. То есть на протяжении 50 лет, начиная с 1970 года, учебное заведение занимается переподготовкой и повышением квалификации работников медиаотрасли.

Основными нашими слушателями являются специалисты технических специальностей – операторы, звукорежиссеры, режиссеры. У нас есть достаточно мощная кафедра "экранных" искусств, где обучаются сценаристы и режиссеры как документального, так и постановочного кино. Нельзя не отметить знаменитую и очень сильную кафедру ораторского мастерства, где подготовку проходили многие дикторы, а ныне звезды телевидения и радио, а также кафедру иностранных языков.

- Что будет нового в Академии в этом учебном году?

- Безусловно, мы не отстаем от современных вызовов и многое меняем в наших курсах, но главная суть профессии неизменна. Современное общество диктует свои правила, и мы не можем не учитывать эти изменения. К примеру, можно много дискутировать на тему, является ли блогерство журналистикой или нет. Но то, что оно выступает активной частью медиасреды –это уже неоспоримый факт. Поэтому сегодня мы обязаны уделить большое внимание вопросам блогерства, взаимодействия с этим сообществом, привлечения его к диалогу и изучения этого направления медиавещания.

- Тема блогерства сама собой породила вопрос о том, а необходимо ли современному журналисту профессиональное образование?

- Я убежден, что журналисту необходимо получить профессиональное образование. Оно необходимо для того, чтобы научить человека учиться, что пригодится ему в дальнейшей профессиональной жизни. Журналист должен уметь ежедневно учиться. Что касается блогерства, то процитирую одного известного медиаменеджера, который сказал: "Говорить о конкуренции между телевидением и интернетом это так же, что говорить о конкуренции между водой и водоканалом". Какой бы не был способ доставки, главное, чтобы был интересный контент. Для общества не важен конкретно тот, кто производит контент. Это может быть телеканал или отдельно взятый блогер. Важно то, что каждый из нас нуждается в проверенном, профессиональном источнике подачи информации. Подчас блогеры выдают не совсем верную информацию, которая порождает ложные вымыслы и слухи.

Что касается моего мнения, то я уже несколько десятилетий пользуюсь каналом для получения информации от проверенных источников. К примеру, одним из таких каналов является РИА Новости.

- Есть ли в планах у Академии открыть курс для блогеров?

- Пока в нашем арсенале такого курса нет, но мы думаем, что со временем мы будем предлагать технический курс для блогеров. В нем будут занятия по тому, как грамотно выстроить картинку, построить сюжет и его смонтировать.

- На какую профессию в академии наибольший спрос? И вообще, есть ли мода на профессии в медиасфере?

- Я точно знаю, что 25 лет назад было много желающих на обучение по профессии радиодиджей. Теперь в нашей академии преподает курс один из культовых диджеев 90-х годов по программе продюсирования на радио. Конечно, самыми топовыми является специальности, связанные с желанием быть в кадре – многие хотят быть радиоведущими и дикторами. Это очень востребованные направления.

- Каков механизм поступления в академию? Работаете ли вы с регионами?

- У нас есть два основных направления сотрудничества. Первое - государственное. Если речь идет, например, о ВГТРК или РТРС, мы можем организовать обучение в рамках бюджета. Второе – коммерческое для предприятий, которые не входят в структуру Роспечати.

Сейчас мы развиваем направление работы по дистанционному обучению, которое позволит слушателям проходить курс онлайн-образования. Это намного упростит для слушателя процесс обучения, а нам позволит расширить ареал влияния и улучшить работу с регионами.

Также на базе Академии работает диссертационный совет. Мы являемся отраслевым заведением, где можно получить ученую степень как кандидата, так и доктора наук по двум компетенциям – филологии и искусствоведению.

Добавлю, что академия славится великолепным преподавательским составом, в котором работают настоящие звезды кино и телевидения. К примеру, теле- и радиоведущий Владимир Молчанов ведет уникальные мастер-классы по практической журналистике.

- Существует ли конкуренция образовательных медиауслуг?

- Она огромна. Но наши преимущества – это великолепный опыт, накопленный годами, безупречная репутация и более чем тридцатилетнее сотрудничество с ВГТРК, которое ведет на нашей площадке переподготовку своих сотрудников.

- Если МГИМО – это кузница кадров для МИД, то ваш вуз?

- Наша цель – занять нишу переподготовки всех кадров для медиасреды.

- Если сказать об Академии тремя словами.

- Это школа, имя, и очень надеюсь, что в обозримом будущем – основной научный и экспертный центр всей отрасли. Есть такая проблема, что когда возникает вопрос о профессиональной экспертизе того или иного вида медиауслуг, то люди теряются, к кому за этой экспертизой обратиться. На сегодняшний день профессиональных экспертных центров, работающих в этой сфере очень мало и наша цель стать главными экспертами в медиаотрасли.

- Главная гордость Академии за 50 лет?

- Мы гордимся всеми своими выпускниками, кто доверил нам свое обучение, свою переподготовку. Среди них есть немало звезд эфира, а также работников невидимого фронта. Все они для нас являются главной ценностью и гордостью. Торжества по случаю юбилея Академии пройдут в сентябре.

- Всего несколько месяцев назад вас назначили на пост ректора. Каким должен быть "медиаректор"?

- Ректор отраслевого вуза должен быть обязательно выходцем из отрасли. До конца прошлого года я работал в медиа, где мой отраслевой стаж составляет более тридцати лет. Начало моей карьеры в медиа было в районной газете, а затем на ведущих позициях федеральных радиоканалов. Несомненно, не могу себя отнести к самым большим специалистам в образовании, но что касается медиаотрасли скажу, что знаю ее от и до.

- Каким должен быть слушатель академии?