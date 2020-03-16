Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T10:32+0300
https://ria.ru/20200316/1568653034.html
На Мартинике от коронавируса умерла 86-летняя женщина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564816960_0:214:2137:1416_1036x0_80_0_0_84c03651e098f2632d4ab0732d5d5634.jpg
РИА Новости

На Мартинике от коронавируса умерла 86-летняя женщина

10:20 16.03.2020 (обновлено: 10:32 16.03.2020)
1134
© AP Photo / Francois MoriРаботник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
© AP Photo / Francois Mori
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в заморских департаментах Франции, на Мартинике скончалась 86-летняя женщина, сообщил глава Регионального агентства здравоохранения (ARS) Жером Вигье.
"Это переломный момент для Мартиники. Обстоятельства заражения выясняются. Мы ищем людей, контактировавших с умершей. Пока идентифицированы 50 человек", - приводит слова чиновника Radio Caraibes International.
Гватемала. Архивное фото
02:30
В Гватемале зафиксировали первую смерть от коронавируса
Всего на Мартинике выявлено 14 носителей коронавируса, один из них госпитализирован в палате интенсивной терапии. Кроме того, на острове в карантине находятся 845 человек, сошедших с а двух круизных лайнеров Costa, на борту которых был выявлен коронавирус, сообщает телеканал BFMTV.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
041301
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМартиникаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Роспотребнадзор сообщил о 110 тысячах проведенных тестов на COVID-19
Главврач Коммунарки прокомментировал побег пациентов из стационара
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Города мира. Гонконг
Китай снимает ограничения мобильности со спадом COVID-19
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Машина скорой помощи в ОАЭ
В Бахрейне зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Посольство Украины в Москве
Украинские консульства приостановили выдачу виз из-за коронавируса
Пепельница с окурками
Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
Медицинский работник проверяет температуру тела пассажира на железнодорожной станции в Карачи, Пакистан
В Пакистане более 90 человек заразились коронавирусом
Дверь помещения отдельного режимного корпуса больницы
Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
Сотрудники медицинского стационара
СМИ сообщили о первой жертве коронавируса в Мексике
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
Власти Пуэрто-Рико объявили комендантский час из-за коронавируса
Пассажиры на Казанском вокзале в Москве
Мишустин рассказал о распространении коронавируса в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
Лента новостейМолния