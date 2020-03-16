На Мартинике от коронавируса умерла 86-летняя женщина

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в заморских департаментах Франции, на Мартинике скончалась 86-летняя женщина, сообщил глава Регионального агентства здравоохранения (ARS) Жером Вигье.
"Это переломный момент для Мартиники. Обстоятельства заражения выясняются. Мы ищем людей, контактировавших с умершей. Пока идентифицированы 50 человек", - приводит слова чиновника Radio Caraibes International.
Всего на Мартинике выявлено 14 носителей коронавируса, один из них госпитализирован в палате интенсивной терапии. Кроме того, на острове в карантине находятся 845 человек, сошедших с а двух круизных лайнеров Costa, на борту которых был выявлен коронавирус, сообщает телеканал BFMTV.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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