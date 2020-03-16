Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T10:55+0300
https://ria.ru/20200316/1568652811.html
Украинские консульства приостановили выдачу виз из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154866/61/1548666133_299:488:3072:2048_1036x0_80_0_0_d1f7f3191b25dc7b3aee09d37513649c.jpg
РИА Новости

Украинские консульства приостановили выдачу виз из-за коронавируса

10:16 16.03.2020 (обновлено: 10:55 16.03.2020)
202
© РИА Новости / Евгений БиятовПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Посольство Украины в Москве. Архивное фото
КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Украинские консульские службы временно приостановили ведение и прием граждан, а также выдачу виз в связи с карантином на Украине из-за коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине с начала этого года подтверждены три случая заражения новым коронавирусом COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате этой инфекции.
"В связи с объявлением на Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
09:54
В России создадут фонд премирования врачей, борющихся с коронавирусом
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
131000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов назвал крымский референдум эталонным образцом демократии
Т-15 с модулем АУ220М Байкал на военно-техническом форуме Армия-2018
Посол России ответил на сообщения о запросе Венесуэлой военной техники
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
На Мартинике от коронавируса умерла 86-летняя женщина
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 16 марта 2020
Правительство сможет использовать бюджетные резервы на фоне COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро планирует приехать в Москву на 9 мая
Въезд на территорию Белоруссии
В Белоруссии пока не принимали решений по закрытию Россией границы
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Украинцы застряли на польской границе из-за коронавируса
Норвежский нефтяной танкер Breiviken проходит через морской порт Клайпеды
Очередной танкер нефти для Белоруссии прибудет в Клайпеду 17 марта
Девушка идет по Никитскому бульвару в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Православный храм в Греции
Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения
Автомобиль скорой помощи Украины
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Папа Франциск во время пасхального богослужения в соборе Святого Петра, Ватикан
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без присутствия верующих
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин пообещал действовать на опережение в борьбе с коронавирусом
Папа Франциск
Папа Римский поблагодарил помогающих заболевшим коронавирусом
Советский и российский прозаик и поэт абхазского происхождения Фазиль Абдулович Искандер
В музее Серебряного века открылась выставка о Фазиле Искандере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:53Расписание ЕГЭ изменят из-за коронавируса
15:53Семь стран ЕС уведомили о введении погранконтроля из-за коронавируса
15:51Дети гибнут в пожарах в России в 2020 году почти на 40% реже
15:50"Уральские авиалинии" приостановили еще 14 рейсов из-за коронавируса
15:50В Греции арестовали почти 130 нарушителей карантина по коронавирусу
15:49В Самарской области рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом
15:48Число зараженных коронавирусом в России выросло до 93 человек
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
Лента новостейМолния