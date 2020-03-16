Украинские консульства приостановили выдачу виз из-за коронавируса

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости. Украинские консульские службы временно приостановили ведение и прием граждан, а также выдачу виз в связи с карантином на Украине из-за коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине с начала этого года подтверждены три случая заражения новым коронавирусом COVID-19, два из них в Черновицкой области. В пятницу министерство сообщило о первом случае смерти в результате этой инфекции.
"В связи с объявлением на Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, консульские зарубежные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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