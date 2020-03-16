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Крупнейший вуз Липецкой области перешел на бесконтактное обучение
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РИА Новости

Крупнейший вуз Липецкой области перешел на бесконтактное обучение

10:07 16.03.2020 (обновлено: 10:16 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Липецкий государственный педагогический университет, который является крупнейшим вузом региона, перешел на бесконтактное обучение студентов из-за угрозы коронавируса, говорится в сообщении вуза.
"В соответствии с приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 397, с 16 марта 2020 года и до особого распоряжения контактная работа с преподавателями будет осуществляться исключительно в электронной информационно-образовательной среде, то есть посредством взаимодействия через личный кабинет", - говорится в сообщении.
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При этом вуз обращает внимание на "обязательность освоения учебных материалов и выполнения заданий по всем дисциплинам/курсам в полном объеме".
О начале занятий в университете студентам сообщат дополнительно.
Липецкий государственный педагогический университет является крупнейшим вузом области. По данным из открытых источников, в нем обучается порядка 45 тысяч студентов, в том числе порядка 500 иностранных.
В Липецкой области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекцией COVID-19, все трое - туристы, в настоящее время они проходят лечение. Кроме того, в обсерваторе находятся 30 человек из числа тесно контактировавших с заболевшими. Они здоровы, симптомов коронавирусной инфекции у них не выявлено.
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