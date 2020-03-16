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МИД Белоруссии изучает решение России по закрытию границы
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РИА Новости

МИД Белоруссии изучает решение России по закрытию границы

10:05 16.03.2020
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© Фото : Официальный сайт Республики БеларусьЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
© Фото : Официальный сайт Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
МИНСК, 16 мар - РИА Новости. МИД Белоруссии находится в контакте с российским коллегами из-за решения Москвы о закрытии границы для передвижения людей, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В понедельник председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"В настоящее время полной официальной информацией (о закрытии РФ границы с республикой – ред.) МИД Беларуси не располагает, в этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российским коллегами", - сказал пресс-секретарь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинБелоруссияВ мире
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