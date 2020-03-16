Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 14 человек

ВИЛЬНЮС, 16 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Литвы сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом , всего число зараженных в стране составляет 14 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Заражение подтвердилось в ночь с воскресенья на понедельник. Один заболевший прибыл из Испании, а второй – из Германии. Оба пациента изолированы", - пишет Sputnik.

По данным агентства, сейчас в Литве подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом. Первый пациент уже выписан из больницы и отправлен домой.

Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом.