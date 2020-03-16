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Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 14 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Литве выросло до 14 человек

10:03 16.03.2020
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© Виталий ТимкивМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© Виталий Тимкив
Микробиологическая лаборатория. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 16 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Литвы сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом, всего число зараженных в стране составляет 14 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Заражение подтвердилось в ночь с воскресенья на понедельник. Один заболевший прибыл из Испании, а второй – из Германии. Оба пациента изолированы", - пишет Sputnik.
По данным агентства, сейчас в Литве подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом. Первый пациент уже выписан из больницы и отправлен домой.
Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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