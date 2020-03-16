На таможне запустят "зеленый коридор" для товаров первой необходимости

"Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - заявил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.