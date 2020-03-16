На таможне запустят "зеленый коридор" для товаров первой необходимости

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на фоне ситуации с распространением коронавируса поручил с 17 марта на месяц запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, а также устранить в городах ограничения для транспорта торговых сетей.
"Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - заявил Мишустин в понедельник на оперативном совещании с вице-премьерами.
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